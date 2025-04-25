Ertuğrul Doğan: Oyuncularımız inanılmaz bir emek verdi

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Salzburg'la kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'ndeki final başarısını HT Spor'da değerlendirdi.

"ÇOK CİDDİ YATIRIM YAPIYORUZ" Hocamı ve futbolcuları can-ı gönülden tebrik ediyorum, çok büyük emek verdiler. Çok önemli takımları yenerek buraya geldiler, bugün de akademi anlamında Avrupa'nın en önemli akademisine sahip bir takımı elediler. Buraya çok ciddi bir yatırım yapıyoruz ve bunun karşılığını almak çok gurur verici. Trabzonspor camiasına hayırlı olsun. REKLAM

"İNANILMAZ BİR EMEK VERDİLER" Oyuncularımız çok ciddi bir mücadele verdiler ve bunun karşılığında da finaldeler. Avrupa'nın en önemli tesislerinden birini kurduk, bizim görevimiz de bu. Biz sadece işimizi yapıyoruz, bu emeğin yüzde 90'ı hocamız ve oyuncularınındır. Biz de elimizden geldiği kadar onların önünü açıyoruz. İnanılmaz bir emek verdiler.