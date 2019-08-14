Ertuğrul Ersoy'a Metz kancası

Bursaspor Kulübü ile yollarını ayırmayı planlayan Ertuğrul Ersoy için yurtdışından gelen teklifler değerlendiriliyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, milli savunmacıyı transfer listesine alırken Metz Başkanı Bernard Serin ve asistanı ile birlikte Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan´ın İstanbul´daki bir otelde görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Oyuncunun bonservis bedeli ile ilgili görüşmeler devam ederken, Bursaspor´un sonraki satıştan yüzde 30´luk pay istediği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan mevcut kadrosunda 3 stoper oyuncusuna sahip Metz Kulübü, daha önce Süper Lig´de de forma giyen John Boye ile yollarını ayırmak isterken, eski Sivassporlu oyuncuya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu ve transferin gerçekleşmesi ihtimaline karşılık Fransız kulübünün takviye yapacağı öğrenildi.