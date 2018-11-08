Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la yaptıkları derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin verilen ceza kararlarına tepki gösterdi.
Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalarla ilgili soruya, "Sizde gördünüz. İnanılır gibi değil. Maçta birkaç kez Belhanda, Soldado'yu takip etti. Bir an kovaladığını gördüm. Kafasını, dizini, dirseğini kullanıyor, karşılığında ne alıyor, sıfır maç. Bu konuda adaleti sağlayacak kişi asla ben değilim ama görüntüler yalan mı söylüyor. Soldado, 6 maç ceza alıyor. Nasıl oluyor da diğer oyuncu hiçbir ceza almıyor. Gerçekten inanılmaz. Soldado birini mi öldürdü? Belhanda, dakikalarca Soldado'yu kovaladı ve kavga bu yüzden başladı. Gerçekten bu kararlara inanamıyorum. Böyle bir ceza alması gerçekten gülünç. Bu adalet mi, bence değil." şeklinde cevap verdi.
"PFDK KARARLARI BİZİ ETKİLEMEDİ"
PFDK'nin, kararları Anderlecht maçından kısa bir süre önce açıklamasının takımını etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine de Koeman, "Cezaların maçtan önce açıklanması bizi hiçbir şekilde etkilemedi. Biz futbolumuza konsantrasyon sağladık." dedi.
Sadece kendi takımına konsantrasyon sağlamak istediğini vurgulayan Koeman, şunları kaydetti:
"Ben futbol düşünmek istiyorum. Çünkü ben futbolu seviyorum ama bazen dördüncü hakemle tartışabilirsiniz, bu da normal. Çünkü ben onlara sayı gösteriyorum. Hakemler olmasa futbol olmaz. Hatalar yapıyorlar ama çok iyi şeyler de yapıyorlar. Hakemlerin işinin zor olduğunu bilmeliyiz, özellikle Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetiyorsanız. Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım. Biz rol modeliz. Gençler izliyor. Eğer ben dördüncü hakemle, rakiple kavga edersem o zaman ben oyuncularımdan ne bekleyebilirim? Onlar da o zaman o yolda giderler. Böyle maçlarda duyguların yoğun yaşanması normal ama bu birbirine yumruk atmak, kavga etmek değil. Duyguları artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Günümüzde herkes çıldırmış vaziyette."
Anderlecht maçını da değerlendiren Koeman, zor bir mücadele olduğunu belirterek, "Rakibimiz iyi oynayarak maça başladı. Alper dün antrenmanda sakatlandı. Alper normalde oynayacaktı. Bu sakatlıktan dolayı farklı bir kadroyla sahaya çıktık. Böyle olmasına rağmen Anderlecht'in önemli bir pozisyonu yoktu. İyi savuna yaptık maç içinde. Belki Anderlecht bizden daha fazla topa sahip oldu ama ilk yarıda da pozisyonları üreten bizdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Öz güvenliydik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Galatasaray maçında da iyi bir takım performansı gösterdik. Böyle olunca kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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