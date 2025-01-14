Erzincan'da şap karantinası

Erzincan'daki hayvan pazarında şap karantinası
Erzincan'da bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı bugünden itibaren karantinaya alındı
Giriş: 14.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:51
Erzincan'da hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin Erzincan Belediyesi ekiplerince megafonla yapılan uyarıda, "Üreticilerimizin dikkatine. İlimizde görülen şap hastalığından dolayı, belediyemiz hayvan pazarı karantina süresince geçici olarak kapatılmıştır. Hayvan hareketliliği kısıtlanmıştır" denildi.
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