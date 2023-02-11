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Erzincan depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olan Erzincan depreminin büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından, büyük Erzincan depreminde ölü ve yaralı sayısını haberimizde derledik. İşte Erzincan depremindeki ölü ve yaralı sayısı...

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  • Erzincan depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç büyüklüğündeydi?

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyük Erzincan depremi gündeme geldi. Çevre il ve ilçeleri de etkileyen Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olan Erzincan deprem hakkında tüm merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, "Erzincan depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç büyüklüğündeydi?" İşte detaylar...
  • Erzincan depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç büyüklüğündeydi?

    1939 ERZİNCAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

    Dünya tarihinin en büyük depremleri arasında sayılan 1939 Erzincan Depremi  26'ı Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece saat 01.57'de başladı.
  • Erzincan depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç büyüklüğündeydi?

    1939 ERZİCAN DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, KAÇ SANİYE SÜRDÜ? 

    7,9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan Depremi 52 saniye sürmüştür. 
  • Erzincan depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç büyüklüğündeydi?

    ERZİNCAN DEPREMİNDEDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

    Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Can kayıplarının fazla olmasını bir nedeni de zorlu kış şartlarından dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşmasıdır. 
  • Erzincan depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç büyüklüğündeydi?

    Depremde kayda geçirilen verilere göre 32 bin 962 kişi yaşamını yitirirken 100 bine yakın kişi de yaralandı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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