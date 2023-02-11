Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyük Erzincan depremi gündeme geldi. Çevre il ve ilçeleri de etkileyen Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olan Erzincan deprem hakkında tüm merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, "Erzincan depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç büyüklüğündeydi?" İşte detaylar...