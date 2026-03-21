Erzurum'da boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu
Erzurum'da bir erkek, sokakta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 21.03.2026 - 04:34
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı incelemede, yatan kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
