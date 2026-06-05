Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da çıkan yangında diyaliz hastası kadın öldü | Son dakika haberleri

        Erzurum'da çıkan yangında diyaliz hastası kadın öldü

        Erzurum'da bir binada çıkan yangında diyaliz hastası kadın hayatını kaybetti, dumandan etkilenen eşi ile komşusu tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 05:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde çıkan yangında diyaliz hastası kadın öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa Mahallesi TOKİ Kavak Konutları'ndaki 5 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra ikametteki diyaliz hastası Hacer Tikankuş'un (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yangında Tikankuş'un dumandan etkilenen eşi Feramus (78) ile bir komşusu Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Tikankuş'un cenazesi olay yerindeki çalışmanın ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        VALİ BARUŞ: ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKMIŞ OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

        Vali Aydın Baruş da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve aile yakınlarını teselli ettikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Yangın ihbarından 5 dakika sonra itfaiye ekiplerinin adrese intikal ettiğini belirten Baruş, "Olay sırasında eşiyle yaşayan hanımefendi diyaliz hastası içerde kalmış. Eşi yangını söndürmeye çalışmış ama başaramamış, bunun üzerine 112'ye ihbarda bulunmuşlar. İtfaiyemiz acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeriye girdiğinde maalesef odada Hacer Tikankuş'un vefat ettiğini görmüş." dedi.

        Baruş, Tikankuş'a rahmet, dumandan etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şunları kaydetti: "Eşi ambulansta şok geçiriyor ama durumu iyi, vatandaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili gerekli tahkikat yürütülüyor. İçeride elektrikli ısıtıcı var, ilk tespitlere göre ondan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatından sonra gerçek neden ortaya çıkacaktır. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum başka evlere sıçramadan yangına müdahale etmişler."

        Vali Baruş, olay yerindeki incelemesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınanları ziyaret edip Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'ndan bilgi aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anne leylekten yürek ısıtan koruma

        Bursa'da caminin kubbesine yuva yapan leyleklerden anne leyleğin yavrularını güneşten koruması, yürekleri ısıtmaya yetti. (İHA)

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        Sivas'ta feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
        Sivas'ta feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!