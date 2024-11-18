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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da kış lastiği zorunluluğu başladı | Son dakika haberleri

        Erzurum'da zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

        Erzurum'da zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2024 tarihi itibariyle başladı. Kış lastiği kullanmayanlara 4 bin 69 TL para cezası uygulanacağı duyuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:13
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        Erzurum'da kış lastiği zorunluluğu başladı
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        Erzurum'da zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2024 tarihi itibariyle başladı. Uygulama 1 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "7 derecenin altındaki hava sıcaklığında kış lastiği kullanılması otomobil cinsi araçlarda öneriliyor. Otomobiller kış lastiği kullanımı zorunlu olmamakla beraber trafik güvenliği bakımından kullanılması oldukça önemlidir.

        Kamyon çekici - kamyonet - tanker - minibüs - otobüs kış lastiği kullanımı zorunludur.

        Araç lastiklerinde diş derinlikleri yasal yönetmeliğe göre diş derinliği otomobillerde en az 1.6 mm, kamyon ve otobüslerde 4 mm diğer araçlarda 1 mm olmalıdır."

        Öte yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/a maddesi gereği kış lastiği kullanmamanın idari para cezası miktarı ise 4 bin 69 TL olarak açıklandı.

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        #erzurum haberleri
        #kış lastiği
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