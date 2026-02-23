Canlı
        Erzurum'da sis nedeniyle zincirleme kaza: yaralılar var | Son dakika haberleri

        Erzurum'da sis nedeniyle zincirleme kaza: yaralılar var

        Erzurum'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ile TIR'ların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Gökçebük köyü yol ayrımında yaşanan kazada çok sayıda kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 09:55
        Erzurum'da zincirleme kaza: yaralılar var

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        İHA'daki habere göre; Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Gökçebük köyü yol ayrımında hafif ticari araçlar ve TIR'ların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine Aşkale sağlık ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Erzurum'dan da çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

        ARAÇTA SIKIŞANLAR ÇIKARTILDI

        Kazada bazı araçlar ağır hasar alırken ekipler adeta zamanla yarıştı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        8 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Kazaya karışan araçlardan yaralıların çıkarılma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk işlemleri sürüyor. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yetkililer, sürücülere yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

