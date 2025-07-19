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        Erzurum'da taraftardan Trabzonspor'a sevgi seli

        Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Trabzonspor kafilesi, bugün taraftarla buluştu. Kamp yapılan sahanın dış kapısında bekleyen taraftar, adeta sevgi seline dönüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:16
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        Erzurum'da taraftardan Trabzonspor'a sevgi seli
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        Teknik Direktör Fatih Tekke ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan bordo-mavili taraftarlar bir yandan gönül verdikleri takımlarına destek verdi, bir yanda da forma imzalattı.

        Bu arada takım otobüsünün kapısının önünde anne ve babasıyla kendi bekleyen 4 aylık minik taraftar Erdem'i kucağına alan ve seven Teknik Direktör Fatih Tekke, "Gel bakalım. Niye ağlıyorsun oğlum. Hep ağlıyoruz zaten, inşallah gülersin, dur bakalım. İnşallah güleriz" diyerek çevredekilerin tebessüme etmesine neden oldu. Taraflardan bir grup Tekke'ye bordo-mavili renklerden oluşan çiçek buketi verdi. Taraftarın coşkulu ilgisini karşılıksız bırakmayan futbolcular, takım otobüsüne binmekte zorlandılar. Taraftar buluşmasının ardından bordo-mavili takım kamp yaptığı otele doğru hareket etti.

        Trabzonspor’un önümüzdeki günlerde 2 kez daha taraftarla buluşacağı açıklandı.

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