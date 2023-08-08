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        Haberler Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor'dan yeni sezonda Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma - Futbol Haberleri

        Erzurumspor'dan yeni sezonda Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin, 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 22:56
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        Erzurumspor'dan 100 yıla özel forma
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        Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.

        "Cumhuriyet", "Palandöken", "Efsane Çubuklu" ve "Gökyüzü" temalı dört farklı forma seçeneklerinin sunulduğu paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum’umuzun futboldaki temsilcisi Erzurumspor’umuzun 'Cumhuriyet' temalı kırmızı forması ve diğer formalarımız Erzurumspor sevdalılarına ve Türk futboluna armağan olsun." denildi.

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