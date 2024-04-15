Erzurumspor FK: 0 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı. İki Takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Erzurumspor FK puanını 41'e, Play-0ff mücadelesi veren Sakaryaspor ise 51'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 41'e, Süper Lig'e yükselme yolunda Play-off mücadelesi veren Sakaryaspor ise 51'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Beyazlılar, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Sefa'nın ortasına yükselen Eren Tozlu'nun kafa şutunda kaleci Cihan, topu kornere gönderdi.
9'uncu dakikada gelişen Sakaryaspor atağında Dimitrov'un sert şutunda havalanan topu kaleci Göktuğ çift yumrukla uzaklaştırdı.
16'ncı dakikada Rosheuvel, sağ kanattan ceza alanına girdikten sonra yerde kaldı. Rosheuvel, penaltı beklerken hakem devam kararı verdi.
19'uncu dakikada gönderilen ara pasıyla Kassongo, Erzurumspor defansının arkasına sarkmak istedi. Orhan Ovacıklı, ceza alanı yayı üzerinde tehlikeyi uzaklaştırdı.
31'inci dakikada Erzurumspor ceza alanı önünde arkadaşlarıyla paslaşan Dimitrov'un sert şutunda top üstten auta gitti.
33'üncü dakikada Sefa'nın kullandığı serbest atışta Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda top kaleci Cihan'da kaldı.
38'inci dakikada Erzurumspor sahasında yerde kalan Dimitrov, penaltı beklerken hakem oyuna devam dedi.
42'nci dakikada sol kanattan ilerleyen Ufuk, ceza alanı yayında müsait durumdaki Furkan Özhan'ı gördü. Bu futbolcunun şutunda top kaleci Cihan'da kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
47’nci dakikada Süleyman Koç’un kullandığı serbest atışta defansın uzaklaştırmak istediği topu Erzurumsporlu oyuncular ceza alanı yayından kaleye gönderdi. Yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa şutunda kaleci Cihan topu aldı.
54’üncü dakikada sağ kanattan Oğuz’un orta şut karışımı vuruşunda kaleye giden topu kaleci Göktuğ son anda yumrukladı.
57’nci dakikada Kassongo, ceza alanında Yakup’u geçtikten sonra sert vurdu, top üstten auta gitti.
79’uncu dakikada Sakaryaspor atağında Erzurumspor kale önünde oluşan karambolde topa son dokunan Isaac Donkor’un şutu defansın müdahalesiyle kornere gitti.
83’üncü dakikada Eren Tozlu’nun sert şutunda kaleci Cihan, topu köşeden kornere gönderdi.
86’ncı dakikada Mustafa Gürkan’ın yaklaşık 20 metreden sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.
90+3’üncü dakikada ceza alanı önünde Isaac Donkor’dan seken topla buluşan Özgür Sert’in sert şutu autla sonuçlandı.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Harun Reşit Güngör
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ- Süleyman Koç (Dk.67 Mustafa Gürkan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup, Ufuk, Estrela, Sefa, Rosheuvel (Dk.59 Özgür Sert), Furkan Özhan (Dk.88 Muhammet Emin), Eren Tozlu
SAKARYASPOR A.Ş: Cihan- Oğuz, Isaac Donkor, Rotman, Bülent, Hasan, Murat Cem (Dk.86 Muhammed Ertürk), Odise Roshi, Burak (Dk.72 Del Valle), Dimitrov (Dk.72 Samed Onur), Kassongo (Dk.80 Ndlovu)