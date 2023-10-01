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        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK: 1 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK: 1 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:04
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        Erzurumspor FK tek golle kazandı
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        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Sabri Öğe

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Süleyman Koç (Dk. 68 Ufuk Budak), Hasan Batuhan Artarslan, Eren Tozlu (Dk. 90+2 Yakup Kırtay), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 69 Alican Özfesli), Rosheuvel (Dk. 90 Özgür Sert)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Kayamba (Dk. 78 Şeref Özcan), Landel, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 67 Kubilay Sönmez), Bettaieb (Dk. 67 Berk Yıldız), Camara (Dk. 84 Furkan Demir), Safa Kınalı (Dk. 78 Moussiti Oko)

        Gol: Dk. 56 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Oulare, Dk. 77 Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Maç bittikten sonra) (Boluspor), Dk. 57 Mustafa Yumlu, Dk. 65 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 67 Süleyman Koç, Dk. 90+1 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)

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