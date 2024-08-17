Erzurumspor FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Mustafa Yumlu'nun golüyle galip gelen Erzurumspor FK, puanını 3'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 35. dakikada Mustafa Yumlu attı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, puanını 3'e yükseltti. MKE Ankaragücü 3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Kocaelispor'a konuk olacak. Başkent ekibi ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.