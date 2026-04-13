        Erzurumspor FK: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Erzurumspor FK: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Gökhan Akkan (kk) ile Eren Tozlu'nun golleriyle ligde üst üste 5. kez kazanan lider Erzurumspor FK, puanını 78'e çıkardı ve Esenler Erokspor'a maç fazlasıyla 11 puan fark attı. Erzurumspor FK, Erokspor'un bu akşam oynanacak maçta puan kaybetmesi halinde, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. Boluspor ise 42 puanda kaldı.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 19:05 Güncelleme:
        Erzurumspor FK adım adım Süper Lig'e!

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6'da Gökhan Akkan (kk) ile 43. dakikada Eren Tozlu attı.

        Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran ve puanını 78'e yükselten lider Erzurumspor, maç fazlasıyla 11 puan önünde olduğu 3. sıradaki Esenler Erokspor'un Sakaryaspor'a puan kaybetmesi halinde sezonun bitimine 3 hafta kala adını Süper Lig'e yazdıracak.

        Boluspor ise haftayı 42 puanla bitirdi.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Bodrum FK'ya konuk olacak. Boluspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
