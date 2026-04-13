Erzurumspor FK: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Gökhan Akkan (kk) ile Eren Tozlu'nun golleriyle ligde üst üste 5. kez kazanan lider Erzurumspor FK, puanını 78'e çıkardı ve Esenler Erokspor'a maç fazlasıyla 11 puan fark attı. Erzurumspor FK, Erokspor'un bu akşam oynanacak maçta puan kaybetmesi halinde, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. Boluspor ise 42 puanda kaldı.
Giriş: 13 Nisan 2026 - 19:05
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6'da Gökhan Akkan (kk) ile 43. dakikada Eren Tozlu attı.
Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran ve puanını 78'e yükselten lider Erzurumspor, maç fazlasıyla 11 puan önünde olduğu 3. sıradaki Esenler Erokspor'un Sakaryaspor'a puan kaybetmesi halinde sezonun bitimine 3 hafta kala adını Süper Lig'e yazdıracak.
Boluspor ise haftayı 42 puanla bitirdi.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Bodrum FK'ya konuk olacak. Boluspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
