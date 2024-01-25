Eşarj 81 ilde bin istasyona ulaştı Elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, İstanbul'da kurduğu son yüksek hızlı (DC) istasyon ile 2023 yılı sonuna kadar verdiği 81 ilde bin istasyon hedefine ulaştığını açıkladı

Elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, daha önce açıkladığı 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde bin şarj istasyonu hedefini tutturduğunu duyurdu.

Enerjisa Enerji’nin iştiraki olan şirket, Aqua Florya’da yüksek hızlı (DC) şarj istasyonu kurarak bininci istasyonuna ulaşmış oldu.

Verilen bilgiye göre, 2008 yılından bu yana faaliyette olan Eşarj'ın aktif olan bin istasyonun en az 700'ü yüksek hızlı (DC) şarj imkanı sunuyor.

Eşarj'ın bu istasyonlarıyla 1800’e yakın soket ve 80 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin enerji dönüşümü için teknoloji ve altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, "Sadece elektrikli şarj altyapısı kurarak hızlıca istasyon çoğaltmayı değil, Türkiye’nin dört bir yanını müşterilerimize iyi bir deneyim sunmak ve değerli vakitlerini doğru değerlendirmelerini sağlamak adına hızlı şarj istasyonları ile büyümeyi hedefledik. İstasyonlarımızın konumlarını da ilgili noktalardaki araç trafiğine yani ihtiyacına ve potansiyeline göre belirledik. Yeni teknoloji yatırımlarımız ile hızımızı artırmaya ve şarjlanma işlemini kolay ve ülkemizin elektrikli araç dönüşümü için motive edici noktalar yaratmaya odaklıyoruz" dedi.

Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar

Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay da, artan talep noktalarını iyi belirleyerek buna göre yayılım gösterdiklerini aktardı.

'TÜRKİYE DIŞINI DA HEDEFİMİZE ALDIK'

Altınay, "Kurulduğumuz günden bu yana 1 milyona yakın şarjlanma gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdık. Önümüzdeki yıl hızlı şarjda lider pozisyonumuzu önemli güzergahlarla pekiştirirken müşteri odaklı hizmetlerimize de yenilerini eklemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticari araçlara yönelik şarj çözümleri konusunda çalıştıklarını da aktaran Barış Altınay, "Önce hafif ticari araçlar, sonra toplu taşıma araçları şarj etmeye yönelik hamlelerimiz olacak. Önümüzdeki dönemde bireysel çözümler, siteler ve filolara odaklanacağız. AVM'ler ve siteler konusunda regülasyonları takip ediyoruz" diye konuştu.

Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, yurtdışına açılma sinyali de vererek, "Türkiye dışında faaliyetleri hedefimize aldık, burada çeşitli işbirlikleri yapabiliriz" dedi.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (EPDK), elektrikli araç kullanıcılarına hizmet sağlayan şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere şarj ağı oluşturmaları için 31 Ocak 2024 tarihine kadar süre tanımıştı.

Bu konu hakkında değerlendirmelere bulunan Barış Altınay, lisans alan birçok firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediğini, dolayısı ile 31 Ocak'tan sonra lisans sahibi firma sayısının 100'ün altına inebileceği öngörüsü de paylaştı.

2023'te Türkiye elektrikli araç pazarının dünyada en hızlı büyüyen ikinci pazar olduğunu da vurgulayan Altınay, "Bu trend 2024’te devam edecek. Bu yıl elektrikli otomobillerin pazar payının yüzde 15’i bulmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda şarj istasyon sayısı da hızla artıyor" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 10 KAT ARTTI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023'te elektrikli araç satışları 2022'ye göre 10 kat arttı. Açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yıl elektrikli otomobil satışları 72 bin 179 adetlik satış ile pazardan yüzde 7.5 pay aldı.

EPDK'nın en son Kasım ayı sonunda açıkladığı rakamlara göre ise, Türkiye'de 10 bin 576 adet elektrikli araç şarj noktası bulunuyor. Her ne kadar henüz resmi rakam açıklanmamış olsa da, bu sayının Aralık ayı sonu itibari ile 12 bin adede ulaştığı tahmin ediliyor.