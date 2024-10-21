Esenler Erokspor: 2 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 9. hafta kapanış maçında Esenler Erokspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Keçiörengücü'nün gollerini 10. dakikada Mame Diouf ve 90+7'de Oğuzhan Ayaydın kaydederken; ev sahibi ekip bu gollere 25'te Mame Faye ve 37. dakikada ise Ali Dere (k.k) ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Erokspor 13 puana yükseldi. 7 maçtır kaybetmeyen Keçiörengücü ise 14 puana ulaştı.
Ligin 10. haftasında Erokspor deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Erzurumspor deplasmanında sahne alacak.