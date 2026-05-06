Esenler Erokspor, teknik direktörlük görevine Güray Gündoğdu'yu getirdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Güray Gündoğdu getirildi.
Giriş: 06 Mayıs 2026 - 16:43
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, teknik direktörlük koltuğu için yardımcı antrenör Güray Gündoğdu'yla anlaşmaya vardı.
Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörümüz Güray Gündoğdu ile devam etme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul ekibi, gün içinde teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
