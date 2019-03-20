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"ÇOK DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMIZDI"



Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, 'yakın dostum' dediği Zafer Çika için çok üzgün olduğunu dile getirdi. Terim, "Hepimizin çok sevdiği, çok değerli bir arkadaşımızdı. Hem babamın ölümünde hem de geldiğimizde burada görüştük. Demet'le eşim de sürekli görüşüyorlardı. Allah mekanını cennet eylesin" diyerek konuşmasını noktaladı.