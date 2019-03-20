Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti gerçekleşti

Giriş: 20.03.2019 - 08:38 | Güncelleme:  

Geçen hafta eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a İstanbul'da taziye ziyareti gerçekleşti. İzmir'de bulunan cenazeye gelemeyenleri bir otelde ağırlayan Demet Akbağ, taziyeleri kabul etti

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    Geçtiğimiz hafta İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

  • 2Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti gerçekleşti - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geçen hafta eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a İstanbul'da taziye ziyareti gerçekleşti.

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    Taziyeye Fatih Terim, Seda Sayan, Doğa Rutkay, Seray Sever, İlker Aksum, Arzuhan Doğan Yalçındağ başta olmak üzere sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

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    3 saat süren taziye ziyaretinde tansiyonu düşen Demet Akbağ, ziyarete on dakika ara vermek zorunda kaldı.

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    "DEMET'İN BU ACISINI TÜM KALBİMLE PAYLAŞIYORUM"

    Taziyeye gelerek Demet Akbağ'ı yalnız bırakmayan Hülya Koçyiğit, "Çok büyük bir acı, Demet'in bu acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Allah ona büyük sabır ve güç versin. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Allah oğluna bağışlasın" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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    "ÇOK DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMIZDI"

    Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, 'yakın dostum' dediği Zafer Çika için çok üzgün olduğunu dile getirdi. Terim, "Hepimizin çok sevdiği, çok değerli bir arkadaşımızdı. Hem babamın ölümünde hem de geldiğimizde burada görüştük. Demet'le eşim de sürekli görüşüyorlardı. Allah mekanını cennet eylesin" diyerek konuşmasını noktaladı.

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    "BİZ ORADAN NASIL GEÇECEĞİZ?"

    Eşi Kerimcan Kamal ile taziye ziyaretine gelen Doğa Rutkay, "Alaçatı'da komşum benim, şimdi biz oradan nasıl geçeceğiz? Yakın zaman önce aramıştı beni. 'Bebekleri ne zaman seveceğiz, hadi gel' dedi" diyerek Zafer Çika'yı andı.

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    "ZAFER ABİ ÇOK ZARİF BİR ADAMDI"

    "Demet Akbağ'ın durumu nasıl?" sorusuna Rutkay, "Çok zor ya. Toparlayacak, toparlayacağız. Onlar çok mükemmel bir çiftti. Zafer abi çok zarif ve mükemmel bir adamdı" diye yanıt verdi.

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    Mahsun Kırmızıgül, "Bu gibi durumlarda ne söylenir bilmiyorum ama Zafer abi gerçekten çok kibar, çok efendi, muhteşem bir insandı. Çok değerli benim için, ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

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    Seray Sever ile birlikte gelen Yonca Evcimik, "Söyleyecek gerçekten bir şey yok, çok büyük kayıp" demekle yetindi.

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  • 78Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti gerçekleşti - Magazin haberleri
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