Eşini kaçıran zorbayla ilgili sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Şilan Topal, ailesinin evinin önünden eşi ve yanında bulunan bir kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

AA'da yer alan habere göre, yakınları tarafından haber verilmesi üzerine polisin çalışma sonucu, Şilan Topal, Gaziosmanpaşa'da bir adreste bulundu.

Gözaltına alınan Mithat Topal ve kendisine yardım eden arkadaşı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI

Gayrettepe'de bulunan Gasp Büro Amirliğinde gece boyunca sorgulanan şüpheli Mithat Topal'ın daha önceden de çeşitli suçlardan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelinin kendisini yakalayan polislere eşini kaçırmadığını, kendi istediği ile yanına geldiğini söylediği belirtildi. Şüpheli, polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkışta basın mensuplarının "Neden kaçırdınız" sorusuna "Ben kaçırmadım. Ben kimseye zarar vermedim." dedi.

Şüpheli Mithat Topal ile yanında bulunan suç ortağı Rahim M. ile adliyeye götürüldü. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.