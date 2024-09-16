Eşini vurdu kendini yaraladı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde T.P., evde çıkan tartışma sırasında dini nikahlı eşi G.U.'yu tabanca ile yaraladıktan sonra intihara kalkıştı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Polatdere Mahallesinde meydana geldi. T.P. ve dini nikahlı eşi G.U., oturdukları evde tartışmaya başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında iddiaya göre T.P., tabanca ile eşi G.U.’ya ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kurşunun isabet ettiği kadın yere yığılırken, T.P. bu kez aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.