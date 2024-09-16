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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini vurdu kendini yaraladı | Son dakika haberleri

        Eşini vurdu kendini yaraladı

        Malatya'da bir kişi dini nikahlı eşini silahla vurduktan sonra kendini yaraladı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 00:36 Güncelleme: 16.09.2024 - 00:36
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        Eşini vurdu kendini yaraladı
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        Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde T.P., evde çıkan tartışma sırasında dini nikahlı eşi G.U.'yu tabanca ile yaraladıktan sonra intihara kalkıştı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Polatdere Mahallesinde meydana geldi. T.P. ve dini nikahlı eşi G.U., oturdukları evde tartışmaya başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında iddiaya göre T.P., tabanca ile eşi G.U.’ya ateş açtı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Kurşunun isabet ettiği kadın yere yığılırken, T.P. bu kez aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde dini nikahlı çiftin yaralı olduğu belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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