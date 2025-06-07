Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı! İstanbul'da bir pastane sahibi, eski çalışanını iş yerine çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sonrası iş yeri sahibi ve yanındakiler, bu kişiyi sokakta satır ve sopalarla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:15 facebook

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