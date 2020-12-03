Hiç de filmdeki gibi değilmiş... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB),Google hakkında şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Google, çalışanlarını yasadışı bir şekilde izlenmesi, sorgulanması ve kınanması ile suçlanıyor.

Geçen yıl yaşanan bu durumdan etkilenen çalışanlar, şikayetlerini dikkate alan NLRB’nin Google hakkında bir soruşturma başlatacağını ifade etti. NLRB ve Google cephesinden konuyla ilgili olarak henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

İŞTEN ÇIKARILMIŞLARDI

Şirket politikalarını protesto eden ve bu kapsamda Google’da başlattıkları sendikalaşma çalışmaları sonrasında teknoloji devi tarafından kovulan 5 kişinin bir dilekçe ile başlattığı bir yıl süren soruşturmanın ardından bu noktaya gelindi.

Google’dan kovulan bu çalışanlardan biri olan Laurence Berland, NLRB’nin bu adımının, ‘bir avuç teknoloji milyarderinin gücünün hayatlarımız ve toplumumuz üzerindeki kontrolü pekiştirdiğini gördüğümüz bir zamanda olaması’ açısından çok önemli" olduğunu belirtti.

Berland, NLRB'nin Google'ın işçileri idari izne ayırarak ve bunlardan birini şirketin dahili forumları nasıl denetlediğiyle ilgili belgelere erişmekten dolayı işten çıkararak iş yasasını ihlal ettiğini söyledi.

FİLMLERE KONU OLDU AMA...

NLRB'nin Google’daki çalışan haklarının ihlali ile ilgili davasının önümüzdeki aylarda bir idare hukuku hakimi tarafından görülüp, karara bağlanması bekleniyor.

Google’da yaşanan bu durum, Türkçe’ye “Genç Çıraklar” olarak çevrilen “The Internship” adlı filmi akıllara getirdi. 2013 yılı yapımı komedi filminde bir şirketin pazarlama departmanında çalışan ve dijital dünyanın yeniliklerine ayak uydurmakta zorlanan iki pazarlama elemanının (Billy ve Nick) stajyerlik başvurusu ile adım attıkları, Google’daki renkli hikayeleri ele alınıyordu.