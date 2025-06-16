Eski Merkez Bankası yöneticisi Ersel vefat etti

Merkez Bankası eski yöneticilerinden birini kaybetti. 1991-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Doç. Dr. Lutfi Hasan Ersel hayatını kaybetti.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilediğini duyurdu.

LÜTFİ HASAN ERSEL KİMDİR?

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.