Eski savcı Çallı'ya "rüşvet almak" ve "gizliliği ihlal" suçlarından dava

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli olan Cumhuriyet Savcısı şüpheli Cengiz Çallı'nın, "rüşvet" suçundan yargılanan sanık A.D. ile sıkı şekilde irtibatı olduğu belirtildi.

AA'da yer alan habere göre iddianamede, Çallı ile A.D'nin yüz yüze çok defa görüştükleri, kamera kayıtlarına göre, A.D'nin Çallı'nın makam odasına rahatlıkla girdiği, Çallı'nın yürüttüğü ve kısıtlılık kararı bulunan dosyadaki soruşturma evraklarını A.D. ile paylaştığı anlatıldı.

Başka dosyada sanık olan A.D'nin, savcı Cengiz Çallı ve hakkında "rüşvet" suçundan ayrıca dava açılan polis memuru H.K'den elde ettiği bilgi ve belgelerle soruşturmada şüpheli olan Z.Y, oğlu A.M.Y. ve yakınlarıyla irtibat kurduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin A.M.Y. ile birden fazla kez Florya ve Ataköy'de görüştüğü kaydedildi.

İddianamede, A.D'nin bu görüşmelerde, soruşturma kapsamında el konulan eşyaların iadesi, ev hapsinin kaldırılması, takipsizlik gibi kararlar verecek gücünün olduğunu dile getirdiğini, soruşturmayı yürüten savcı Cengiz Çallı'yı yakından tanıdığını ifade ettiği, aynı şekilde Z.Y'de de aynı şeyleri söylediği, inandırıcılığını arttırmak için Çallı ile olan mesajlaşmalarını ve resimlerini gösterdiği aktarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Z.Y'nin nisan 2021'de tutuklandığı, bu tarihten sonra A.D'nin soruşturma dosyası tarafları veya yakınları ile yazışmalara başladığı belirtilen iddianamede, şüpheli Z.Y'nin tahliyesi için 300 bin dolar karşılığında anlaşma sağlandığı, Mayıs 2021'de ise A.D'nin adına kayıtlı banka hesabına şüphelinin yakınları tarafından 412 bin lira tutarında 50 bin dolar gönderildiği belirtildi.

"ŞÜPHELİ, HESABINA PARA YATIRILDIKTAN SONRA SAVCIYLA AVM'DE BULUŞTU"

İddianamede, paranın gönderilmesi üzerine Haziran 2021'de soruşturma savcısı Cengiz Çallı ile A.D'nin Bakırköy'de bir AVM'de buluştukları aktarılarak, aynı gün yapılan tahliye talebine ilişkin avukatların sunduğu dilekçelere dair A.D. ile Çallı arasında yazışma içeriklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüpheli Cengiz Çallı'nın dilekçenin hangi makama verileceğine dair A.D'yi yönlendirdiği, akabinde soruşturma dosyası şüphelileri Z.Y. ve A.M.Y'nin müdafilerinin tahliye talebine ilişkin dilekçe sundukları belirtilen iddianamede, savcı Çallı'nın şüphelilerin tahliye edilmesi yönünde mütalaa yazdığı, şüpheliler Z.Y. ve A.M.Y'nin konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildiği anlatıldı.

İddianamede, savcı Çallı'nın, A.D'nin hesabına para yatırılmasının ardından menfaat temini için hareket ederek A.D'yle birlikte şüphelilerin tahliyesi sürecini fikir ve eylem birliği içerisinde işlettiği vurgulandı.

SAVCI VE ŞÜPHELİ ARASINDAKİ MESAJ İÇERİKLERİ

İddianamede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkındaki konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve soruşturma kapsamında el konulan malların iadesine ilişkin şüpheliler ve yakınlarının 6-7-8 Temmuz 2021'de A.D. ile iletişime geçtiği, talep içeren dilekçelerini A.D'ye WhatsApp üzerinden gönderdikleri anlatıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Çallı ile A.D. arasında Temmuz 2021'de 75 bin doların hazır olduğuna dair WhatsApp yazışmalarının bulunduğu, Çallı'nın avukat Rezan Epözdemir'e haber vereceğini belirttiği aktarılan iddianamede, A.D'nin, Epözdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tanık olarak alınan ifadesine yer verildi.

Buna göre A.D, yazışmaların yapıldığını, Cengiz Çallı'nın bir gün sonra evine giderek A.D'den 75 bin dolar aldığı, akabinde de avukat Epözdemir ile buluştuklarını anlattı.

İddianamede, A.D'nin tanık olarak verdiği ifadesindeki iddiaların, Çallı'nın 8 Temmuz'da A.D'nin evinde, aynı gece de avukat Epözdemir ile ortak baz kayıtlarının tespit edilerek doğrulandığı kaydedildi.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu: "Bu suretle Cengiz Çallı'nın şüphelilerin tahliyesi ve akabinde haklarında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılması/değiştirilmesi ve el konulan eşyaların iadesine ilişkin A.D. ve Rezan Epözdemir ile menfaat ortaklığı ve irtibatının bulunduğu anlaşılmıştır. Yukarıda anlatımı yapılan eylemler kapsamında sürecin başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde suç tamamlanana kadar mümkün olan iştirak iradesi ile hareket ettikleri belirlenmiştir."

"SAVCIYA ATILAN 'ZATEN İLK İŞTEN EKSİK VERDİLER, BİRAZ DAHA ÖDERLER' MESAJI ÖDEMEYİ DOĞRULADI"

İddianamede şüpheli savcı Cengiz Çallı'nın tahliyeleri için mütalaa verdiği ve akabinde tahliye edilen şüphelilere ait eşyaların teslim edilmesi için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına müzekkere yazılarak iadesinin yapıldığı, şüphelilerin avukatları tarafından ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması veya değiştirilmesi şeklinde talep dilekçesi sunulması üzerine de mütalaasını A.D. aracılığı ile avukatlara ilettiği kaydedildi.

Şüpheli Çallı'nın ev hapsi ve adli kontrolün kaldırılması şeklinde mütalaa vermesine rağmen 14 Temmuz 2021'de sulh ceza hakimliğince talebin reddedildiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine aynı gün A.D. tarafından Çallı'ya "Zaten ilk işten eksik verdiler, biraz daha öderler" şeklinde mesajlar attığı vurgulandı.

İddianamede, bu mesajların tahliye işleminde ödeme yapıldığını açıkça ortaya koyduğu dile getirilerek, Cengiz Çallı'nın görevli hakim ile görüşme yaparak şüpheliler hakkında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının 29 Temmuz 2021'de kaldırılmasını sağladığı aktarıldı.

İddianamede, Bakırköy Adliyesi'ndeki dosyanın şüphelilerinden İ.H.T. hakkında ek takipsizlik kararı verilmesi, el konulan telefonunun ve parasının iade edilmesi için daha önceden A.D'ye 14 bin 500 dolar verdiği, ancak taleplerinin karşılık bulmaması üzerine A.D'den rüşvet parasını geri istediği yönünde yazışma içeriklerinin de olduğu aktarıldı.

Şüpheli savcı Cengiz Çallı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasındaki şüphelilerin tahliyesi, ev hapislerinin kaldırılması ve el konulan eşyaların iadesinin sağlanması için dosyadaki şüphelilerin yakınlarından maddi menfaat temin ettiği ya da etmeye çalıştığı vurgulanan iddianamede, Çallı'nın, kısıtlılık kararı alınan dosyayla ilgili bilgi ve belgeleri paylaşarak soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği kaydedildi.

İddianamede, Cengiz Çallı'nın "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 4 aydan 18 yıla, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan ise 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 6 yıl 10 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Çallı, ayrıca hakkında "rüşvete aracılık etme" iddiasıyla avukat Rezan Epözdemir'in de aralarında bulunduğu 9 sanıkla birlikte açılan dava, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde sürüyor.