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Eski sevgili kelimesi bir ilişki için bazen en büyük kavga, hatta ayrılık sebeplerinden biri olabiliyor. Kimse sevgilisinin eski sevgililerinden bahsetmesinden hoşlanmıyor. Ancak kullanıcılarını uygulama üzerinde sorulan sorulara verilen cevaplara göre uygun profillerle eşleştiren arkadaşlık uygulaması OkCupid araştırmalarına göre insanların büyük çoğunluğu ayrıldıktan sonra da eski sevgilileriyle iletişimde kalıyor.

2004 yılında kurulan ve Türkiye dahil 110'dan fazla ülkede kullanıcısı bulunan New York merkezli OkCupid, uygulama içinde kullanıcılara “Siz eski sevgililerinizi takip ediyor musun?”, “Sevgilinizin eski sevgilisiyle takipleşmesi sizin için önemli mi?” sorularını yöneltti.

İLK YAPILAN ŞEY TAKİPLEŞMEK

Anket sonuçlarına göre Türkiye’deki kadınların yüzde 63’ü, erkeklerin yüzde 62’si ayrılsalar da sosyal medyadan iletişimde kaldıklarını ifade ediyor.

OkCupid’in, “Hoşlandığınız birini sosyal medyada ne zaman takip etmeye başlarsınız?” sorusuna Türkiye’deki kadın ve erkeklerin yüzde 47’si “sevgili olmadan önce” cevabını veriyorlar. Yüzde 35’lik dilimse birkaç buluşmadan hemen sonra takip ettiğini söylüyor. “Sosyal medyası olmayan biriyle çıkar mısın?” sorusuna erkeklerin yüzde 87’si, kadınların yüzde 78’i, “Evet, benim için önemi yok” cevabını vermiş.

Sosyal medya hesabına sahip olmamak çoğunluk için kırmızı çizgi değil. Özellikle de pandemi döneminde yükselişe geçtiği düşünülen sosyal medya uygulamaları sanıldığı gibi listede en üst sırada görünmüyorlar.

KIRMIZI ÇİZGİ: YEMEK VE CANLI YAYIN

OkCupid araştırmasına göre karantina döneminde en çok tüketilen uygulama Netflix (yüzde 40). İkinci sırada yüzde 33’le Instagram, üçüncü sırada da yüzde 20 ile anlık mesaj uygulamaları geliyor.

Araştırmaya göre Türkiye’deki kadın ve erkeklerin asıl kırmızı çizgileri yemek fotoğrafları ve canlı yayınlar olarak öne çıkıyor. Erkeklerin yüzde 94’üne, kadınların da yüzde 86’sına paylaşılan yemek fotoğrafları itici geliyor.

Sokağa çıkma sınırlamaları boyunca neredeyse herkes tarafından akşamları açılan canlı yayınları da insanların sadece yüzde 16’sı beğeniyor.

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