Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iklim kriziyle mücadele kapsamında başlattığı kamu binalarında enerji verimliliği projesi, iklim eylemi alanında dünyanın en başarılı 20 çalışması arasında gösterildi.

"2020 İklim Gelişimi Takip Platformu"ndan derlenen bilgilere göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler organizasyonundan teknik destek alarak başlattığı "Binalarda Enerji Verimliliğinin İvmelendirilmesi Projesi" ile önemli bir başarıya imza attı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi öncesi hayata geçirilen 2020 İklim Gelişimi Takip Platformu, Paris İklim Anlaşması'ndaki taahhütler kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede ülke, şehir ve şirketlerin sağladığı ilerleme ve hedefleri ortaya koyuyor.

İklim kriziyle mücadelede Eskişehir'de yerel yönetimlerin önemini ortaya koyan proje, iklim eylemi alanında küresel çapta örnek gösterilen en iyi 20 çalışma arasında yer aldı. Proje, bu alanda Türkiye'yi temsil eden tek çalışma oldu.

Söz konusu 20 proje arasında, Kaliforniya, Amsterdam, Kopenhag, Essen, Londra, Oslo, Paris, Stokholm, Tokyo gibi büyükşehirlerin enerji verimliliği, karbonsuzlaşma, ulaşımda elektrikli otobüs kullanımı gibi çalışmaları da yer alıyor.

KAMU BİNALARINDA TÜKETİMLER İZLENECEK

Proje kapsamında, yeni yapılacak belediye binalarının ulusal bina performansı sertifikasyon sistemine göre "B Sınıfı" enerji verimliliği veya üzerinde performans göstermesi gerekiyor. Bu binalarda performans seviyesine göre yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağlanabilecek.

Ayrıca, tüm mevcut ve yeni yapılacak binaların enerji tüketimleri izlenerek, binaların tüketimlerine ilişkin bir veri tabanı oluşturulacak ve iyileştirmeler izlenecek.

Kamu farkındalığının artırılmasını da amaçlayan projeyle, binalardan 2030'a kadar yaklaşık 4,5 milyon dolar tasarruf sağlanabileceği hesaplanıyor.

"ZİNCİR REAKSİYONU YARATACAK"

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Kentsel Verimlilik ve İklim Yöneticisi Dr. Meltem Bayraktar, teknik destek verdikleri Eskişehir'deki projenin Türkiye'deki diğer yerel yönetimler için de önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.

İklim değişikliğine sebep olan emisyon salımının en fazla şehirlerde görüldüğünü ve enerji kaynaklı küresel karbon emisyonlarının yüzde 40’ının binalardan kaynaklandığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele için başlattığı her türlü faaliyet çok önemli. Dünyada bu anlamda yerel yönetimlerin rolünün giderek arttığını görüyoruz. Türkiye'de bu faaliyetler yeni başlıyor. Eskişehir'in bu adımı bu yüzden çok kıymetli. Bu alanda çalışma yapan az şehirden birisi. Eskişehir'in öncelikle kendini geliştirirken, örnek olarak Türkiye'deki diğer yerel yönetimler için de bir zincir reaksiyonu başlatacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığının kamu binalarında asgari yüzde 15 enerji tasarrufu kararı yeni yayınlanmışken, Eskişehir bu kararın ilk uygulayıcıları arasına girmiş olacak."