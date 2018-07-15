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Hoş geldin oğlum. Bu tarih, doğduğun tarih Ozan Ali’im. Şu kısacık hayatımıza, içinde yanlışların da doğruların da bolca bulunduğu, acizane ruhumuzun bir nefeslik ömrüne yepyeni bir nefes kattığın hayatımıza girdiğin için sana ne kadar teşekkür etsek az. Ozan Ali’m…Annen, çok sabırlı, çok güçlü bir kadın oğlum. Senden tek bir isteğim olacak; anneni çok sev olur mu? Çünkü sen onu çok seversen dünyayı seversin, sen onu çok seversen hayatı, yaşamayı çok seversin, sen onu çok seversen insanı, doğayı, bitkiyi, hayvanı, uyumu, güzelliği, içinde güzellik barındıran herşeyi çok seversin. Yeryüzünde sevgi hakeden ne varsa eminim hepsini çok seversin… Avucunda dünyayı taşıyan anneni çok sev Ozan Ali, ve tüm yanlışlarımıza rağmen bizi çok sev oğlum.