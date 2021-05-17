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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda 1 Haziran'a kadar devam eden kademeli normalleşme adımlarının ele alınması beklenirken, 1 Haziran sonrası da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 18 ay vadeli 5 milyar TL paket açıklayabileceği belirtildi.

ESNAFA 5 MİLYAR TL KREDİ DESTEK PAKETİ

Bloomberg News'in iddiasına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa verilecek 5 milyar TL'lik 'Nefes kredisi'nin faizi yüzde 18, komisyon oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Esnafa verilecek kredi miktarı ciro büyüklüğüne göre 50-200 bin TL'ye kadar olacak