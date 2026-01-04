Habertürk
        Espanyol: 0 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

        Espanyol: 0 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona, deplasmanda Espanyol'u 2-0 mağlup etti. 86'da Dani Olmo ve 90. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle galibiyet serisini 9 maça çıkaran lider Barcelona, puanını 49'a yükseltti. Espanyol ise haftayı 33 puanla tamamladı.

        Giriş: 04.01.2026 - 01:11 Güncelleme: 04.01.2026 - 01:11
        İspanya LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona, Espanyol'a konuk oldu. RCDE Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Barcelona oldu.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 86'da Dani Olmo ve 90. dakikada Robert Lewandowski attı.

        Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 9. galibiyetini alan lider Barcelona, puanını 49'a çıkardı. Espanyol ise 33 puanda kaldı.

