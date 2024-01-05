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        Haberler Magazin Estetik iddialarını reddeden Büşra Pekin'in son hali gündem oldu

        Estetik iddialarını reddeden Büşra Pekin'in son hali yorumların hedefi oldu

        Yıllar önce Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanıdığımız Büşra Pekin şimdilerde yerli komedi filmlerinde rol alıyor. Yıllar içinde geçirdiği değişimle adından sık sık söz ettiren Pekin'in son yaptığı paylaşım yorumların hedefi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:10
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        SON HALİ YORUMLARIN HEDEFİ OLDU

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Büşra Pekin, şimdiye kadar birçok filmde ve projede yer aldı. Özellikle sinema filmlerinde rol alan Büşra Pekin, komedi, dram ve romatik komedi gibi senaryolarda oynadı.

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        Başarılı oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyada sıklıkla konuşulmaya devam ediyor. 41 yaşındaki Büşra Pekin, yıllar içerisinde verdiği kilolarla konuşulurken günümüzde de yüzünde yaptığı değişikliklerle konuşulmaya başladı.

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        BÜYÜK ESTETİKLER YAPTIRMADIĞINI SÖYLÜYOR

        Ufak tefek operasyonlar geçirdiği gözle görülürken, daha önce fazlasını yaptırdığı iddia edilen haberlere karşılık olarak kendisinin makyaj bandı kullandığını söylemişti.

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        Son olarak Hasan Can Kaya ile rol aldığı "Çok Aşk" filmiyle saçını farklı bir stil ile kestiren Büşra Pekin oldukça beğenilmişti.

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        "DEĞİŞMEKTEN VE GELİŞMEKTEN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

        Ünlü oyuncu fotoğrafların ardından gelen yorumlara "Değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eski'mi de seviyorum, yeni'mi de' ifadelerini kullandı.

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        KENDİSİ HARİÇ BİRÇOK KİŞİYE BENZETİLDİ

        Pekin'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise yine dikkat çekerek yorumların hedefin oldu. Estetiği olmadığını söyleyen Pekin, fotoğraflarda kendisi hariç birçok kişiye benzetildi.

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        Gelen yorumlarda Büşra Pekin'i Esra Erol'a benzetenler ve yapay zeka gibi göründüğünü söyleyenler oldu. İşte Büşra Pekin'in son paylaşımından kareler.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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