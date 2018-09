Yunanistan, Dubai, Türkiye ve ABD pazarında faaliyet gösteren Blueground, bireysel kullanıcılara ve kurumsal şirketlere özel tasarımlı ve tam donanımlı dairelerinde konaklama hizmeti sunuyor. 3 kıta, 4 ülke, 9 şehirde bulunan bin 100 ev ile faaliyetlerini sürdüren şirketin Türkiye Genel Müdürü Ege Karaca, insanların son yıllarda eşyalı dairelere ilgi göstermeye başladıklarını belirtti. Son gelişmelerin özellikle Türkiye'de eşyalı daire talebini hızla arttırdığını dile getiren Ege Karaca, "İnsanlar son zamanlarda dünyanın her yerinde işleri, hobileri, kişisel gelişimleri sebebiyle çok fazla ülke ve kıta değiştirmeye başladılar. Bunu yaparken de kendilerini yaşadıkları yere bağlayan ev ve araba gibi varlıklardan kurtulmayı, bu değişimi çok hızlı bir şekilde yapmayı tercih eder oldular. Tüm bu gelişmeler dünyada eşyalı ev talebini arttırdı. Blueground Türkiye olarak 2016'da girdiğimiz İstanbul pazarında talebe paralel olarak çok kısa bir sürede 180 eve ulaştık. Doluluk oranımız her zaman yüzde 95 ve üzerinde oldu" diye konuştu.



"AYDA 15 DAİRE EŞYALANDIRILIYOR"



Türkiye pazarına girdikten çok kısa bir süre sonra yüzde yüz oranında bir büyüme kaydettiklerini anlatan Ege Karaca, "İstanbul'da kiralık dairelerin yaklaşık yüzde 20'sinin eşyalı olarak kiralandığını görüyoruz. Fakat Blueground'ın sunduğu standartta eşyalı daire hizmetleri olarak bakıldığında bu oran yüzde 1'i geçmiyor. İlk zamanlar ayda 5-6 yeni daire eşyalandırıp kiraya verirken bugün ayda minimum 15 daire kiralayıp eşyalandırıyoruz. Önümüzdeki 6-7 aylık sürede ise bunun minimum 20 daireye çıkmasını ve doluluğumuzu da yüzde 95'in üzerinde koruyarak ayda 15-20 daireyi portföyümüze katacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



KİMLER DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR?



Karaca, eşyalı evleri tercih eden kişileri ise şöyle sıraladı:



"Global firmaların üst düzey yöneticileri, profesyonel sporcular, uluslararası yardım kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, konsolosluk görevlileri, son olarak da kaliteli mobilya ve hizmet arayan yalnız buna vakti olmayan Türk müşteriler eşyalı kiralık evleri tercih ediyor. Yaş aralığına baktığımızda ise çalışan genç profesyoneller yani 26 ile 35 yaş arası kişileri söyleyebiliriz."



"3. HAVALİMANI SONRASI 25 DAİRE DAHA KİRALANDI"



Maslak, Arnavutköy, Bebek, Ulus, Etiler, Beşiktaş, Esentepe, Gayrettepe bölgesinde 180 ev ile hizmet verdiklerini anlatan Karaca, yurt dışı talebinin ise sırasıyla Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan olduğunu belirtti. 3. Havalimanı inşaatı sırasında 25 ev daha kiralayıp eşyalandırdıklarını anlatan Karaca, "Normalde faaliyet göstermediğimiz Göktürk'te 25 daire kiralayıp inşaat firmasının mühendislerini bu evlere yerleştirdik. İlerleyen dönemlerde havalimanında çalışacak yabancı ve Türk misafirlerin talebi artıracağını düşünüyoruz" dedi.



"TÜRK MOBİLYASI DÜNYA İLE BULUŞUYOR"



Blueground Türkiye'nin bütün dünyaya mobilya gönderdiğini vurgulayan Global Dizayn ve Tedarik Zinciri Direktörü Kurtuluş Cumhur Korkmaz ise "Bütün dünyanın tedariki Türkiye'den yapılıyor.Türkiye hem çok erişilebilir hem de çok kaliteli bir mobilya habı. Bu anlamda Los Angeles'da, New York'ta, Atina'da, Dubai'de herhangi bir blueground dairesindeki eşyalar Türkiye'den gidiyor. Biz Anadolu'nun dört bir yanında yüze yakın tedarikçi ile çalışıyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Birçok küçük ölçekli mobilya tedarikçisini bizimle büyütmeyi amaçladık. Türkiye'nin dört bir yanına istihdam sağlıyoruz. 9 farklı şehirde yer alan bin 100 dairenin eşyası Türkiye'den ihraç ediliyor. Ayda 15 ila 20 konteynır eşya gönderiyoruz. Mobilya cenneti Bursa ve İnegöl ile çalışıyoruz. Halılarımız Denizli, Isparta, Konya ve Karaman'dan, aydınlatma için İzmir ve Antalyalı tedarikçilerimiz ile çalışıyoruz. Afyon'da mermer üreticimiz var" diye konuştu.



"İHRACAT HEDEFİMİZİ İKİYEKATLAYACAĞIZ"



Blueground Türkiye olarak 2017'de küçük bir proje ile başladıklarının altını çizen Kurtuluş Cumhur Korkmaz, ihracat hedeflerini şu sözlerle açıkladı:



"İlk yıl 4 milyon liralık bir ihracatımız olmuştu. 2018 hedefimiz 10 milyon lira idi. Ancak biz bunu ilk 6 ayda gerçekleştirdik. Hedefimizin üstüne çıkıp yılı 20 milyon lira ile kapatacağız. Önümüzdeki yıl ise 35-40 milyon liralık bir ihracat öngörüyoruz. Uzun dönem hedefimiz ise bu rakamları çok daha yukarı taşıyabilmek ve kaliteli Türk mobilyasını farklı lokasyonlardaki tüm kiracılarımızın kullanımına sunmak."





