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Ethereum rekor seviyeye yükseldi

Ethereum 3.450 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin ise 57.000 doların altına geriledi

Ethereum rekor seviyeye yükseldi
HABERTURK.COM

Bitcoin'deki kararsız seyir sürerken, Ethereum her gün yeni bir rekor kırıyor.

Ethereum sabaha karşı 3.450 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bu öğlen itibarıyla 3.360 dolara gerilese de son 24 saatte dolar bazında yüzde 6 değer kazandı. Ethereum son 1 haftada yatırımcısına yüzde 32 getiri sağladı.

Ethereum 2021 genelinde ise yüzde 355 yükseldi.

Dün 58.900 doları aşan Bitcoin ise bu seviyeden düşüşe geçti. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.7 değer kayberek 56.300 dolara geriledi.

Kripto para piyasası bugün ağırlıklı olarak düşüşte. İlk 100'de bulunan kripto paraların 75'inde değer kaybı yaşandı. Kripto paraların toplam piyasa değeri 2.32 trilyondan 2.27 trilyon dolara geriledi.

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