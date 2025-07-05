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        Haberler Bilgi Gündem Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri, kadro dağılımı, şartları, görev yerleri

        Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı nedir?

        Eti Maden İşletmeleri, 469 sürekli işçi alımı için düğmeye bastı. Proses işçisi kadrosunda görevlendirilecek adayların, 7-11 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru yapacak adayların; elektrik, iklimlendirme, makine, kimya, lojistik, harita gibi teknik bölümlerden mezun olmaları şart koşuluyor. İşte, başvuru şartları, aranan nitelikler ve 469 daimi işçi alımına dair merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:49
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        Eti Maden İşletmeleri, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya’da görevlendirilmek üzere toplam 469 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Tamamı "proses işçisi" kadrosunda istihdam edilecek personeller için başvuru süreci 7-11 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Adayların başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor. İşte, Eti Maden’in 469 daimi işçi alımıyla ilgili tüm detaylar ve başvuru sürecine dair önemli bilgiler...

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        ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 469 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi dağılımı şöyle olacak:

        Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/Balıkesir) 110,

        Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/Balıkesir) 39,

        Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/Eskişehir) 214

        Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/Kütahya) 106 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi alımı yapılıyor.

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        ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçinin tamamını 'proses işçisi' olarak istihdam edecek.

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        BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

        Eti Maden İşletmeleri'ne proses işçisi olarak başvurular 7-11 Temmuz 2025 tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapılacak.

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        ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

        - 25-35 yaşları arası,

        - Meslek lisesi mezunu,

        - Askerlikle ilişiği olmayan işçi aranıyor.

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