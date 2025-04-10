Eugene Kaspersky: Yapay 'zeka' ticari bir saçmalıktır, bu yalnızca makine öğrenmesi

Önde gelen Rus siber güvenlik firması Kaspersky, İstanbul'da düzenlediği bir organizasyon ile 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2024 yılında çözüm portföyünü daha da geliştirmeye ve elverişli pazarlarda işini büyütmeye devam ettiğini duyurdu. Jeopolitik iklime ve bunun sonucunda ortaya çıkan kısıtlamalara rağmen pozitif büyümesini sürdürdüğünü belirten siber güvenlik firması, ticari büyümesinin büyük ölçüde B2B işindeki başarısından kaynaklandığını açıkladı.

TÜRKİYE YÜZDE 42 BÜYÜDÜ

Şirketin küresel B2B satışları yıllık bazda %19 arttığı belirtilirken hem kurumsal hem KOBİ satışları sırasıyla %21 ve %17 olmak üzere çift haneli büyüme gösterdiği vurgulandı. Kaspersky'nin kurumsal satışları hem uç nokta (yıllık %26) hem de uç nokta dışı çözümlerdeki (yıllık %12) büyümeyle desteklendi. Uç nokta dışı çözümlerin payı ise yüzde 53'e ulaştı.

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Şirketin küresel performansı başta Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi (%18) olmak üzere çoğu bölgede elde edilen istikrarlı ve olumlu sonuçlarla desteklendi. Türkiye'de Kaspersky’nin işleri %42 oranında büyüdü. B2B sektöründe (%82***) ve B2C (%12***) segmentlerinde de önemli büyüme sağlandı.

Şirketin küresel performansı başta Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi (%18) olmak üzere çoğu bölgede elde edilen istikrarlı ve olumlu sonuçlarla desteklendi. Türkiye'de Kaspersky’nin işleri %42 oranında büyüdü. B2B sektöründe (%82***) ve B2C (%12***) segmentlerinde de önemli büyüme sağlandı. Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, şunları söyledi: "2024 yılında rekor kıran gelirlerimizle önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Bu bizi daha da ilerlemeye zorluyor. Pazardan daha hızlı büyümeyi ve lider konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün geleneksel bir yazılım şirketinden daha fazlası haline geldik. Müşterilerimizi tüm siber saldırı vektörlerine karşı korumaya, aynı zamanda gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurmak için ürün portföyümüzü genişletmeye kararlıyız." YAPAY ZEKA DEĞİL, MAKİNE ÖĞRENMESİ Toplantı sırasında soruları da yanıtlayan Eugene Kaspersky'e yapay zeka konusunda geçtiğimiz yıllarda kullandığı bir cümle soruldu. Kaspersky ise, "Sözümün arkasındayım yapay zeka ticari bir saçmalıktır. Şirket olarak biz de AI çözümleri kullanıyoruz ancak buna zeka demeyi doğru bulmuyorum. AI yalnızca insanın işini kolaylaştıran bir cihazdır. Bu bir makine öğrenmesinden ibarettir. Hiçbir zaman insan beyni kadar karmaşık bir yapıyı oluşturması mümkün değil. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki insan beyninin karmaşıklığını ve düşünebilir yapısını ortaya koyabilecek bir bilgisayar yaratmak için onu dünya ile aynı boyutta yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.