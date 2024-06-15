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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 fikstürü - Türkiye'nin EURO 2024 maçları - EURO 2024 puan durumu ve maç programı - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        İşte EURO 2024 fikstürü

        Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup etti. EURO 2024'ün açılış golünü Almanya'dan Florian Wirtz kaydetti. EURO 2024'ün açılış karşılaşmasında İskoçya'yı 5-1 geçen Almanya, şampiyona tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti. İşte Türkiye'nin EURO 2024 maçları, EURO 2024 fikstürü ve puan durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:04
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        EURO 2024 fikstürü
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        14 Haziran'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'ne bu büyük turnuvanın müdavimlerinden Almanya ev sahipliği yapıyor. Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.

        Almanya, 13. kezle Avrupa Şampiyonası'na en çok katlan ülke konumunda bulunuyor. "Panzerler", 3'er kezle İspanya ile birlikte organizasyonda en çok şampiyon olan ülke unvanını da taşıyor.

        14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek ve 51 maça sahne olacak. Turnuvaya Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

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        MİLLİ TAKIM'IN EURO2024 MAÇLARI NE ZAMAN?

        EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız da mücadele edecek. Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında 6. kez finallerde boy gösterecek. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en büyük başarısını Fatih Terim yönetiminde 2008'de yarı final oynayarak elde etti. A Milliler, EURO 2000'de ise Mustafa Denizli ile çeyrek final oynadı.

        İtalya'nın kupayı kaldırdığı son Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ay-yıldızlılarımız gruptan çıkamamıştı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'lu A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te nasıl bir performans sergileyeceği ise merak edliyor. F Grubu'nda yer alan Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

        Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

        İşte EURO 2024'ün grupları ve maçların programı

        GRUPLAR:

        A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

        B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

        C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

        D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya,

        E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

        F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan,

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        İŞTE EURO2024 FİKSTÜRÜ

        GRUP MAÇLARI

        15 Haziran Cumartesi

        16.00 Macaristan - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)

        19.00 İspanya - Hırvatistan (Berlin Olimpiyat Stadı)

        22.00 İtalya Arnavutluk (BVB Dortmund Stadı)

        16 Haziran Pazar

        16.00 Polonya - Hollanda (Hamburg Imtech Arena)

        19.00 Slovenya -Danimarka (Stuttgart MHPArena)

        22.00 Sırbistan - İngiltere (Gelsenkirchen Veltins Arena)

        17 Haziran Pazartesi

        16.00 Romanya - Ukrayna (Münih Allianz Arena)

        19.00 Belçika - Slovakya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

        22.00 Avusturya - Fransa (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

        18 Haziran Salı

        19.00 TÜRKİYE - Gürcistan (BVB Dortmund Stadı)

        22.00 Portekiz - Çekya (Leipzig Red Bull Arena)

        19 Haziran Çarşamba

        16.00 Hırvatistan - Arnavutluk (Hamburg Imtech Arena)

        19.00 Almanya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)

        22.00 İskoçya - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)

        20 Haziran Perşembe

        16.00 Slovenya - Sırbistan (Münih Allianz Arena)

        19.00 Danimarka - İngiltere (Frankfurt Commerzbank-Arena)

        22.00 İspanya - İtalya (Gelsenkirchen Veltins Arena)

        21 Haziran Cuma

        16.00 Slovakya - Ukrayna (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

        19.00 Polonya - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)

        22.00 Hollanda - Fransa (Leipzig Red Bull Arena)

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        22 Haziran Cumartesi

        16.00 Gürcistan - Çekya (Hamburg Imtech Arena)

        19.00 TÜRKİYE - Portekiz (BVB Dortmund Stadı)

        22.00 Belçika - Romanya (Köln RheinEnergie Stadyumu)

        23 Haziran Pazar

        22.00 İsviçre - Almanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

        22.00 İskoçya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)

        24 Haziran Pazartesi

        22.00 Arnavutluk - İspanya (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

        22.00 Hırvatistan - İtalya (Leipzig Red Bull Arena)

        25 Haziran Salı

        19.00 Fransa - Polonya (BVB Dortmund Stadı)

        19.00 Hollanda - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)

        22.00 Danimarka - Sırbistan (Münih Allianz Arena)

        22.00 İngiltere - Slovenya (Köln RheinEnergie Stadyumu)

        26 Haziran Çarşamba

        19.00 Slovakya - Romanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

        19.00 Ukrayna - Belçika (Stuttgart MHPArena)

        22.00 Gürcistan - Portekiz (Gelsenkirchen Veltins Arena)

        22.00 Çekya - TÜRKİYE (Hamburg Imtech Arena)

        SON 16 TURU

        29 Haziran - 2 Temmuz (8 maç)

        ÇEREK FİNAL

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        5-6 Temmuz (4 maç)

        YARI FİNAL

        9-10 Temmuz (2 maç)

        FİNAL

        14 Temmuz (Berlin Olimpiyat Stadı)

        EURO 2024'e ev sahipliği yapacak statların kapasitesi

        Almanya'da dev şampiyonadaki maçların oynanacağı stadyumların seyirci kapasitesi ise şöyle;

        Berlin Olimpiyat Stadı: 71 bin,

        Münih Allianz Arena: 66 bin

        BVB Dortmund Stadı: 62 bin,

        Stuttgart MHPArena: 51 bin,

        Gelsenkirchen Veltins Arena: 50 bin,

        Hamburg Volkspark Stadı/Imtech Arena: 49 bin,

        Düsseldorf Merkur Spiel-Arena: 47 bin

        Frankfurt Commerzbank-Arena: 47 bin

        Köln RheinEnergie Stad: 43 bin ve

        Leipzig Red Bull Arena: 40

        STATÜ

        EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

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