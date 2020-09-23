Reuters

Euro Bölgesi'nde ekonomik iyileşme, artan koronavirüs vakalarından dolayı tekrar başlayan kısıtlamalar dolayısıyla hizmetler sektöründe meydana gelen daralma sonucu durma noktasına geldi. Euro Bölgesi Eylül hizmetler PMI, sektörde daralmaya işaret ederek iki yılın en güçlü imalat sektörü PMI verisinden kaynaklı iyileşmeyi de bertaraf etti.

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek isteyen Avrupa ülkeleri bahar aylarında sert tecrit önlemleri başlatarak ekonominin durma noktasına gelmesine neden olmuştu. Vaka sayıları geriledikten sonra çoğu önlem esnetilmişti. Ancak vaka sayılarının tekrar yükselmesi ve ülkelerin kısıtlamaları tekrar uygulamaya başlaması IHS Markit'in bileşik satın alma yöneticisi endeksini (PMI) aşağı çekti. Endeks Ağustos'taki 51.7 seviyesinden Eylül'de 50.1'e düştü. Endekste 50'nin altı seviyeler daralmaya işaret ediyor.

İMALAT BEKLENTİLERİ AŞTI

Euro Bölgesi hizmetler PMI Eylül ayında bir önceki ayki 50.5 seviyesinden 47.6'ya gerileyerek sektörün daraldığını gösterdi. Reuters anketinde beklenti 50.5'ti. Euro bölgesi eylül ayı imalat PMI 51.7'den 53.7'ye yükselerek iki yılın en yüksek seviyesinin biraz üstüne çıktı. Beklenti ise 51.9'du.

IHS Markit baş ekonomisti Chris Williamson, "Euro bölgesi ekonomik iyileşmesi artan COVID-19 vakalarının bölgede hizmetler sektörü faaliyetlerinde gerilemeye sebep olmasıyla eylülde yavaşladı" dedi.