Oy vermemek - kararsızlık; bir tercih mi, çaresizlik mi? Anketler ne söylüyor? O seçmen neden "hiçbiri" diyor? Kararsızlar neden bu kadar arttı? Kararsız seçmende patlama var. Sokağın esas gündemi ne? Sokağın gözünde politika nerede? Seçmen kendini yalnız mı hissediyor? İnandırıcı siyasetin kriterle... Daha Fazla Göster

Oy vermemek - kararsızlık; bir tercih mi, çaresizlik mi? Anketler ne söylüyor? O seçmen neden "hiçbiri" diyor? Kararsızlar neden bu kadar arttı? Kararsız seçmende patlama var. Sokağın esas gündemi ne? Sokağın gözünde politika nerede? Seçmen kendini yalnız mı hissediyor? İnandırıcı siyasetin kriterleri ne? Kuşaklar siyasete nasıl bakıyor? Kadınlar kime, gençler kime yakın? Seçmen profiline göre oy tercihleri nasıl şekilleniyor? Partiler ve Politika, artık çözüm adresi görülmüyor mu? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Ülke TV GYY Hasan Öztürk, AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman ve Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş anlattı. Daha Az Göster