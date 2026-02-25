Canlı
Habertürk
Habertürk
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde yılın ilk enflasyon verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 oldu

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 olarak tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:15
        Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri açıklandı

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Enflasyon aralık ayına göre ise yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

        Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,7, aylık bazda eksi yüzde 0,5 olacağı yönündeydi.

        Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda eksi yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

        AB'de ise yıllık enflasyon ocakta yüzde 2 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon eksi yüzde 0,4 olarak belirlendi.

        Enflasyon, ocakta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,4 oldu.

        Nedir Ne Değildir? - 24 Şubat 2026 (Seçmen Profillerine Göre Oy Tercihleri Nasıl Şekilleniyor?)

        Oy vermemek - kararsızlık; bir tercih mi, çaresizlik mi? Anketler ne söylüyor? O seçmen neden "hiçbiri" diyor? Kararsızlar neden bu kadar arttı? Kararsız seçmende patlama var. Sokağın esas gündemi ne? Sokağın gözünde politika nerede? Seçmen kendini yalnız mı hissediyor? İnandırıcı siyasetin kriterle...
