Milyonlarca çalışan bu soruyu merak ediyor

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz Haziran ayında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank S.A. (Euroclear),Türkiye’de hesap işleticisi banka olarak Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile çalışacak.

İşbirliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na üye olacak YMSK’ların, toplu (omnibüs) hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri operasyonlara ilişkin, genel saklama lisansına sahip bir bankadan “hesap işleticisi” hizmeti almalarını düzenleyen Sermaye Piyasası (SPK) kararı çerçevesinde yapıldı. Buna göre TEB, Euroclear’ın Türk sermaye piyasalarında müşterilerinin gerçekleştireceği Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları takas ve saklama işlemlerinin operasyonel işleyişinden sorumlu hesap işleticisi olacak.

Bu bağlantı sayesinde, Euroclear ve TEB aracılığıyla yabancı yatırımcıların özellikle Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören DİBS'lere ulaşması ve yatırım yapması kolaylaşacak.