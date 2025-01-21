EuroLeague'de 23. hafta heyecanı!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes 23 Ocak Perşembe günü, Fenerbahçe Beko ise 24 Ocak Cuma günü parkeye çıkacak.

ANADOLU EFES, EA7 EMPORIO ARMANI MILAN'I AĞIRLAYACAK

Anadolu Efes, ligin 23. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla karşılaşacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan 22 haftalık bölümünde 10 galibiyet ve 12 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, averajla 14. sırada kendine yer buldu.

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İtalyan ekibi ise 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez rakiplerine mağlup oldu ve averajla 9. sırada yer aldı.

İKİNCİ SIRADAKİ FENERBAHÇE BEKO, LİDER OLYMPIAKOS'A KONUK OLACAK

Fenerbahçe Beko, ligin 23. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda yapılacak müsabaka, 24 Ocak Cuma günü TSİ 22.15'te başlayacak.

Organizasyonda bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, haftaya 14 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 2. sırada girdi.

Lider Olympiakos ise oynadığı 22 maçta 16 galibiyet alırken, 6 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.

MAÇ PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.30 Partizan (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa)

23 Ocak Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

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22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya)

24 Ocak Cuma:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

Organizasyonda puan durumu şöyle: