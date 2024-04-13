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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de play-off eşleşmeleri belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

        THY EuroLeague'de son hafta maçlarının tamamlanmasıyla Play-In ve Play-Off eşleşmeleri belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:21 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:21
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        Euroleague'de play-off eşleşmeleri belli oldu!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko play-off'ta AS Monaco ile Anadolu Efes ise play-in'de Virtus Bologna ile eşleşti.

        Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu.

        Ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 3. sıradaki Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşti.

        Normal sezonu 9. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-in turnuvasına katılacak ve kazanması halinde lider Real Madrid'in rakibi olacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, ilk rakibi Virtus Bologna'yı yenmesi halinde Maccabi Playtika-Baskonia eşleşmesinin kaybedeniyle play-off için karşılaşacak.

        2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın Berlin şehrindeki Mercedes Benz Arena’da düzenlenecek.

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        Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

        Real Madrid - Play-in galibi

        Panathinaikos - Play-in galibi

        AS Monaco - Fenerbahçe Beko

        Barcelona - Olympiakos

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