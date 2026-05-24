Euroleague'de şampiyon Olympiakos!
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 23:10
EuroLeague finalinde Real Madrid ile karşılaşan Olympiakos, rakibini 92-85 mağlup ederek mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Tarihinde 4. kez bu başarıyı elde eden Yunanistan ekibi, Basketbol Avrupa Ligi'ndeki 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.
Son 5 sezonda 4. kez final oynayan Real Madrid ise bu finallerin 3'ünden mağlup ayrıldı ve 12. şampiyonluğunu kaçırdı.
