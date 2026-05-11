        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'in bayrakları köprülere asıldı

        Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'in bayrakları köprülere asıldı

        Sezonu Euroleague, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile tamamlayan Fenerbahçe Opet'in bayrakları İstanbul'daki üç büyük köprüye asıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 20:40
        Fenerbahçe Opet'in bayrakları köprülere asıldı!

        2025-2026 sezonunu Euroleague, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki üç büyük köprüye asıldı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Üçüncü kez EuroLeague Şampiyonluğunu kazanan, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın bayrakları İstanbul’daki üç büyük köprüye asıldı. Dev bayraklar İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini süsledi. Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli ekibimize yardımcı oldu" denildi.

        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"