        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague şampiyonu Olympiakos, kupasını aldı

        Euroleague şampiyonu Olympiakos, kupasını aldı

        Euroleague'deki şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyon olan Olympiakos, kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 00:20 Güncelleme:
        Euroleague şampiyonu Olympiakos, kupasını aldı!

        Olympiakos, Euroleague'deki final maçında Real Madrid'i 92-85 yenerek elde ettiği zaferin ardından şampiyonluk kupasına kavuştu.

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

        Seremonide ilk olarak Real Madrid'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü takım kaptanı Sergio Llull aldı.

        Taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'un oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk ödülleri takdim edildi. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, şampiyonluk kupasını kaptan Kostas Papanikolaou'ya verdi.

        Yunan oyuncunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Telekom Center'da büyük bir coşku yaşandı. Oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu Queen'in "We Are The Champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

        DÖRTLÜ FİNAL'İN MVP'Sİ FOURNİER

        Olympiakos'un Fransız oyuncusu Evan Fournier, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

        Fournier, final maçında kaydettiği 20 sayıyla galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.

        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
