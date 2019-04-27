THY Euroleague’de Final-Four için 3 takım belli olurken, 1 mücadele ise son maça kaldı. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ve Real Madrid İspanya bileti alırken, Anadolu Efes - Barcelona eşleşmesi ise daha bitmedi. Play-Off turunun en rahat takımı Real Madrid oldu. Madrid, Panathinaikos eşleşmesini 3-0 ile geçerek bu turda yenilmeyen tek takım.

FENERBAHÇE TURU LİTVANYA'DA ALDI

Fenerbahçe ise Final-Four biletini Litvanya’da aldı. Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas ile karşılaştığı seride İstanbul’dan 1-1 ile deplasmana gitti ve burada da turu 3-1 ile tamamladı. Fener böylece üst üste 5. kez Final Four'a adını yazdırdı. Fenerbahçe ayrıca son 3 senedir Euroleague’de final oynadı.

CSKA MOSKOVA, EV SAHİBİ SAF DIŞI BIRAKTI

Final-Four’un ev sahibi Saski Baskonia da CSKA Moskova ile mücadele etti. Rusya’da başlayan seri iki takımda 1’er galibiyet aldı. Moskova temsilcisi, İspanya deplasmanında rakibini 2 maçta da mağlup ederek, Baskonia’yı turnuva dışında bıraktı.

EN ÇEKİŞMELİ EŞLEŞME EFES - BARÇA

Play-Off turunun en çekişmeli mücadelesi ise kuşkusuz Anadolu Efes - Barcelona arasında yaşandı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayan serinin ilkini Efes, ikincisini Barca kazandı. İspanya’daki ilk müsabakadan galip ayrılan lacivert-beyazlılar, İstanbul’da kaybettiği saha avantajını eline geçirdi. Palau Blaugrana'daki son maçı alan Barcelona, seriyi 2-2’ye getirdi. Play-Off turuna son çıkacak takımın belli olacağı mücadele 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

THY Euroleague’de Final-Four 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde