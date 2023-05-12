Bu yıl 67. kez düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması için artık heyecan doruğta çıkmış durumda. Söz konusu yarışmanın ne zaman, nerede yapılacağı, hangi ülkelerin katılacağı ve Türkiye'nin olup olmadığına ile ilgili olarak tüm ayrıntıları derledik!