Ev alırken aman dikkat! Kapora dolandırıcılarına kanmayın

Son bir aydır piyasada çok tehlikeli bir tablo var… Sahte ilanlar üzerinden hem alıcılar hem de emlakçılar dolandırılıyor, şikayetler her geçen gün artıyor. Peki bu dolandırıcılar ev almak isteyenleri nasıl kandırıyor?

Şenay Araç (Gayrimenkul uzmanı)

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç anlatıyor:

“*Elektronik ilan doğrulama sisteminin devreye girmesiyle birlikte ilanların mülk sahibi yetkisi ve taşınmaz yetki belgeleriyle girilmesi zorunlu hale geldi. Ancak görüyoruz ki bu sistem de sahte ilanların önüne geçmeye yetmedi. Sistemdeki açığı tespit eden dolandırıcılar, yeni yöntemlerle işlem yapmaya başladı.

* Güzel fotoğraflar ve piyasa altı fiyatlarla ilan giriyorlar. Taşınmaz numarası kullanmadan, yabancıymış gibi davranarak ya da kendi mülkü varsa onun taşınmaz numarasını kullanarak sahte ilan oluşturuyorlar.

* Bununla da kalmıyorlar; sarı ilan siteleri üzerinden emlak firmalarını arayıp müşteri gibi davranıyor, hem ödeme talep ediyor hem de taşınmaz yetki numaralarını öğrenerek bu bilgilerle sahte ilanlar açıyorlar.

* Bu tür dolandırıcılık olayları özellikle konut satışının yoğun olduğu Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde sıkça görülüyor. İlanlarda uygun fiyatlı ve cazip görünen daireler, sahte fotoğraflarla desteklenerek alıcıya sunuluyor. “Şehir dışına taşınıyorum”, “hastam var, satmak zorundayım”, “daha büyük ev bulduk” gibi senaryolarla alıcı ikna ediliyor ve süreç kapora aşamasına getiriliyor.

* Kapora verme aşamasına gelindiğinde dolandırıcılık başlıyor. Aynı daire üzerinden bir günde 10 kişiden 50 bin TL kapora alınsa, bu 500 bin TL demek. Parayı aldıktan sonra telefonlarını kapatıp yeni kurban aramaya devam ediyorlar.

* Bazı durumlarda sahte inşaat firmaları adı altında, gerçek dışı fiyatlar ve görsellerle de bu dolandırıcılık yapılıyor. Sahte tapular hazırlanıyor, sahte mülk sahipleriyle görüştürmeler ayarlanıyor ve vatandaş bir şekilde kapora vermeye yönlendiriliyor.

* Burada en kritik nokta hız. Kısa sürede kapora almak için vatandaşa baskı yapılıyor ve acele karar vermesi sağlanıyor. Sahte tapular, uydurma yetki numaraları ve yabancı kişiler üzerinden açılan ilanlarla hem alıcılar hem de emlakçılar mağdur ediliyor.

* Vatandaşların bu süreçte dikkat etmesi gerekenler çok net: Acil satılık gibi ilanlara temkinli yaklaşılmalı.

* Piyasa fiyatının çok altındaki rakamlara itibar edilmemeli.

* Evi görmeden kesinlikle kapora gönderilmemeli.

* Tapu bilgileri e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edilmeli.

* Belediyeden taşınmaz araştırması yapılmalı.

* Emlak firması ile çalışılıyorsa yetki belgesi mutlaka görülmeli.

* Mülk sahibinden tapu kayıt belgesi talep edilmeli.

* Sözleşme yapılmadan IBAN üzerinden para gönderilmemeli.

* Gönderim yapılacaksa açıklama kısmına ada, parsel ve adres bilgileri mutlaka yazılmalı.