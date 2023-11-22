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        Haberler Gündem Ev hanımlarına emeklilikte son dakika 2023: Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak?

        Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor!

        Kabine Toplantısı ve yeni torba yasa ile ev hanımlarına emeklilik hakkı yeniden gündeme geldi. Ev hanımlarına emeklilik müjdesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Teklifin, kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. İşte emekli olmak isteyen ev hanımlarına erken emeklilik imkanı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:29
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        Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni torba yasa düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Torba yasa teklifi içeriğinde en dikkat çeken başlıklardan biri de ev hanımlarına emeklilik imkanı oldu. Konuyla ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimizde derledik. İşte 2023 ev hanımlarına evlilik düzenlemesi hakkında merak edilen bilgiler...

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        ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ

        Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.

        Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

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        MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

        Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

        İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak.

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        Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

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        EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan müjdeler arasında yer alan ev hanımlarına evlilik düzenlemesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        "EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle paylaşmıştı: ''Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız.''

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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