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        Haberler Ekonomi Emlak Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem yarın başlıyor - Emlak Haberleri

        Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem yarın başlıyor

        Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurma şartı yarın yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:06
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        Anlaşmazlıklarda yeni dönem yarın başlıyor
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        Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem yarın başlıyor.

        Kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkiye yönelik hükümleri de içeren "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Kanunun 1 Eylül'de (yarın) yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

        Kanuna göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak.

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        Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce ara bulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki ara buluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

        Ara buluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda ara bulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.

        Böylece yılda yaklaşık 74 bin kira uyuşmazlığı da ara bulucuya gidecek. Ayrıca kira uyuşmazlığıyla birlikte kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı yılda yaklaşık 126 bin uyuşmazlığın arabuluculukla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

        Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.

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