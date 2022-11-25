Ev sahibi suyu kesti, 15 gündür su taşıyor 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da Emine Kara, kira artırımını kabul etmediği için ev sahibinin suyu kestiğini belirterek, 2 haftadır evinde su akmadığını söyledi. Kepez ilçesinde oğlu ve kızıyla yaşayan Emine Kara, 1 yıl önce Sütçüler Mahallesi'nde ev tuttu. 1000 lira kira ödeyeceği ev için 3 yıllık sözleşme yapan Kara, 1 seneyi tamamladığında, iddiaya göre, ev sahibi E.K. daha yüksek miktara kiraya vereceğini söyleyip evden çıkmasını istedi. Kara, kontratı olduğunu belirterek evden çıkmayı reddetti.

BİDONLARLA SU TAŞIYOR Devletin belirlediği orandaki kira artışını da kabul etmeyen ev sahibi E.K., Kara'nın oturduğu ve ortak aboneliği bulunan dairenin suyunu, vanaya kör tapa takarak kesti. Kara, komşularının evlerinden su doldurduğu bidonlarla yaşamını sürdürüyor. Bulaşıklarını plastik leğene döktüğü suyla yıkayan Kara, duş almak için ise yakınlarının evine gidiyor.

"ÇIKMAYACAĞIMI SÖYLEYİNCE SUYUMU KESTİ" Emine Kara, yaşadıklarını anlatırken, "Evi kiralarken 3 senelik sözleşme yaptık. Ev sahibim evden çıkmam için bana baskı yapmaya başladı. Çıkmayacağımı söyleyince şimdi de suyumu kesti. 15 gündür evimde su akmıyor. Sular akmayınca akrabalarımın yanına gittim. Bana 'Eşyalarını sokağa atacağım' diye haber gönderdi. Tek bir abonelik vardı, aynı abonelik üzerinden kullanıyoruz" dedi.